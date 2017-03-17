В России профессиональный праздник, который официально называется День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, отмечают ежегодно в третье воскресенье марта. В 2017 году, 19 марта, день работников ЖКХ отмечают люди, которые каждый день, 24 часа в сутки, работают, чтобы в наших домах были свет, вода, тепло. Это праздник тех, чей порой незаметный, но такой важный труд дарит нам комфорт и радость быта. Без дворников, уборщиц, слесарей, сантехников и многих других профессионалов невозможно представить нашу современную жизнь. В селе Берёзовка ЖКХ наиболее полно представляет ООО «Союз-М», которое с 1 октября 2014 года осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами районного центра. В преддверии профессионального праздника мы попросили директора управляющей компании «Союз-М» Александра Александровича ЩЕПЕЛИНА рассказать о работе своей организации. — Работы у сотрудников ООО «Союз-М» всегда хватает. Наша организация обслуживает 25 многоквартирных домов села Берёзовка. Хочу отметить, что коллектив у нас слаженный, в него входят опытные профессионалы своего дела, имеющие высокую квалификацию. Дисциплина у нас строгая – пьющих, прогульщиков и лентяев не держим. Кадрами укомплектованы полностью, при всей напряженной деятельности в сфере ЖКХ, надо сказать, что текучести кадров нет, несмотря на невысокую зарплату. Сегодня на благо жителей обслуживаемых нами домов трудятся 26 человек. Зачастую жильцы многоквартирных домов вспоминают...

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