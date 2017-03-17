В России профессиональный праздник, который официально называется День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, отмечают ежегодно в третье воскресенье марта. В 2017 году, 19 марта, день работников ЖКХ отмечают люди, которые каждый день, 24 часа в сутки, работают, чтобы в наших домах были свет, вода, тепло. Это праздник тех, чей порой незаметный, но такой важный труд дарит нам комфорт и радость быта. Без дворников, уборщиц, слесарей, сантехников и многих других профессионалов невозможно представить нашу современную жизнь. В селе Берёзовка ЖКХ наиболее полно представляет ООО «Союз-М», которое с 1 октября 2014 года осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами районного центра. В преддверии профессионального праздника мы попросили директора управляющей компании «Союз-М» Александра Александровича ЩЕПЕЛИНА рассказать о работе своей организации. — Работы у сотрудников ООО «Союз-М» всегда хватает. Наша организация обслуживает 25 многоквартирных домов села Берёзовка. Хочу отметить, что коллектив у нас слаженный, в него входят опытные профессионалы своего дела, имеющие высокую квалификацию. Дисциплина у нас строгая – пьющих, прогульщиков и лентяев не держим. Кадрами укомплектованы полностью, при всей напряженной деятельности в сфере ЖКХ, надо сказать, что текучести кадров нет, несмотря на невысокую зарплату. Сегодня на благо жителей обслуживаемых нами домов трудятся 26 человек. Зачастую жильцы многоквартирных домов вспоминают...
Последние статьи
Коротко о разном
У девятиклассников – экзамены С 13 по 20 марта для обучающихся 9-х классов проводятся тренировочные экзамены. Основная их цель – отработать процедуру организации и проведения основного государственного экзамена в 2017 году, проверить уровень усвоения учащимися материала за курс основной школы. Тренировочные экзамены по обязательным предметам — русскому языку и математике – для всех девятиклассников района прошли 13 и 15...
Будни сантехников
Более 30 лет назад село Березовка начало застраиваться многоэтажными домами, которые в быту называют «финскими», «немецкими», «бамовскими». Позднее в этой части села появились другие пятиэтажки. Все это время жителей нижнего и верхнего «городков» надежно обслуживают жилищно-коммунальные организации. Сначала это было ЖКУ Кунгурского ЛПУМГ, которое возглавляли опытные руководители Ю.П. Стародубцев, А.А. Шеин, А.Ю. Кирьянов, много усилий вложившие в становление и...
С почтенным юбилеем, Зоя Васильевна!
Ранним утром 27 февраля из райцентра мы выехали в деревню Потаницы Сосновского сельского поселения, чтобы засвидетельствовать почтение уроженке тех мест Зое Васильевне Селивановой по поводу её 90-летия. С солидным юбилеем Зою Васильевну поздравили заместитель главы района по социальным вопросам Елена Николаевна Старцева, заместитель председателя районного совета ветеранов Галина Александровна Кобелева, председатель Сосновской первичной ветеранской организации Иван Петрович Камаев. Зоя...
Налоговые льготы по имущественным налогам
Физическим лицам, владеющим имуществом, земельными участками, транспортными средствами на праве собственности, налоговая служба ежегодно рассчитывает и предъявляет к уплате соответствующий налог. В 2017 году физические лица уплачивают налоги за 2016 год по сроку не позднее 1 декабря. Если у гражданина имеется право на льготу — налог рассчитывается с учетом льготы. Учитывая, что порядок предоставления льгот носит заявительный характер, лицо,...
Приложил руку к истории
Березовец Андрей Новиков принимает участие в строительстве знаменитого моста через Керченский пролив. По специальности Андрей Михайлович газоэлектросварщик. До этого работал в Управлении аварийно-восстановительных работ № 2 «Газпром трансгаз Чайковский», которое занимается ремонтом магистральных газопроводов, проходящих по территории Пермского края и Удмуртии. В Крым уехал по направлению в декабре 2016 года. Построить мост планируется менее чем за 2 года, и...
Против ветра за значком ГТО
Просуществовавший ровно 60 лет и вернувшийся в наше время прямиком из СССР комплекс физкультурной подготовки «Готов к Труду и Обороне» (ГТО), как и тогда, будоражит умы не только любителей спорта. О заветном значке, который в свое время желали получить все жители страны от 10 до 60 лет, сейчас так же мечтают приверженцы здорового образа жизни. «Золотой», «серебряный» и «бронзовый»...
Огонь унес все
Ночь с 21 на 22 февраля для жителей улицы Граческой села Березовка Зои Ивановны Климовских и Михаила Николаевича Петрова стала одной из самых страшных ночей в жизни. В их дом пришла беда – случился пожар, который унес все имущество, что имели супруги, в том числе огонь лишил их и жилья. 80-летняя Зоя Ивановна, ветеран с большим трудовым стажем, не...
Низкий поклон всем откликнувшимся на нашу беду
Месяц тому назад в наш дом ворвалась беда, и вся жизнь круто изменилась: не стало жилья, подорвано здоровье. Но не оставили нас в горе наши земляки. Председатель Березовского филиала ветеранской организации «Память сердца. Дети-сироты погибших защитников Отечества» З.Л. Булатова через газету организовала благотворительную акцию, на которую откликнулись десятки людей: учителя района, ветераны педагогического труда, друзья, знакомые, даже малознакомые люди,...
Вода в «решете»
Эту фотографию водонапорной башни нам прислали читатели из с. Асово. Башня прогнила настолько, что вода из нее, как из лейки, льется из всех дыр зимой и летом. Сейчас башню держит лед. А когда он растает, может случиться так, что нижняя проржавевшая часть конструкции под тяжестью верхней сложится гармошкой. И тогда без воды останутся школа, детский сад, ЦКиД и полсела...
Настроены на серьезную и активную работу
21 февраля прошло первое заседание нового состава Молодежного парламента при Земском Собрании Березовского муниципального района. Молодежный парламент принимает решения, которые носят рекомендательный характер, а также рассматривает обращения и заявления в рамках своей компетенции. По инициативе Совета Молодежного парламента Молодежный парламент может проводить совещания, конференции, круглые столы, семинары, пресс-конференции и другие мероприятия, связанные с деятельностью Молодежного парламента. Самым первым вопросом...